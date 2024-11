Los gobiernos locales, la clave para acelerar o facilitar la deportación masiva de Trump

Nueva York, una ciudad santuario "sin planes"

En Nueva York, donde viven más de medio millón de migrantes indocumentados, su estatus de ciudad santuario -que no coopera con las autoridades de Inmigración- no les exime de las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).



Ante la llegada de la Administración de Trump, el alcalde neoyorquino, el demócrata Eric Adams, ya ha dicho que cumplirá con lo que establece el estatuto de ciudad santuario, que prohíbe a sus agencias compartir información sobre estos residentes, aunque también ha dejado claro desde hace tiempo que quiere cambios en esta política que data de finales de 1989.



El estatuto contempla excepciones para los migrantes que tengan condenas recientes por delitos violentos específicos y quienes estén en la lista federal de vigilancia terrorista. Si el ICE obtiene una orden judicial contra una persona, se procede con ello.



Adams se ha expresado en contra de las deportaciones masivas pero ha admitido no tener planes concretos para enfrentar las prometidas acciones contra los inmigrantes. El alcalde se ha limitado a señalar que su comisionado de la Oficina de Asuntos del Inmigrante, Manuel Castro, se ha reunido con organizaciones para coordinar "en función de las respuestas que van a llegar con la nueva Administración".



Tras los resultados de las elecciones del 5 de noviembre, de inmediato organizaciones locales y nacionales han sostenido reuniones para discutir sus próximos pasos.



Grupos como la Coalición del Inmigrante han prometido combatir las propuestas de Trump. "Lo detuvimos antes y lo detendremos nuevamente", aseguró la coalición, mientras que Se Hace Camino afirmó estar dispuesto a hacer frente a "todo" lo que se les presente".



Por su parte, organizaciones como la Federación Hispana y United We Dream han comenzado a impartir talleres sobre los derechos que tienen los migrantes y para "prepararlos frente a cualquier escenario".