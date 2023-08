Los Lobos aseguran que otras organizaciones delictivas quieren culparlos del asesinato de Fernando Villavicencio

La banda criminal ligada al narcotráfico "Los Lobos" , la segunda más grande de Ecuador, salió este jueves a desmentir que el video que circuló en la red social X, pocas horas después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio la tarde de este miércoles, donde se atribuyen el hecho, no fue realizado por ellos.

Con el rostro descubierto y vestido con polera blanca, el portavoz de la organización criminal dijo: “Nosotros somos Los Lobos, no nos tapamos las caras, nadie habla por nosotros y sí cumplimos la p az . Aclaramos y rechazamos el asesinato del candidato a la presidencia. Queremos que todo el país lo sepa, que ninguna de estas personas pertenecen a nuestra organización. Con esto queda en evidencia que otros grupos delictivos quieren desestabilizar al país y hacer responsable a Los Lobos de la tragedia”.

“Cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa cuando reciben nuestro dinero (que son millones de dólares) para financiar su campaña serán dados de baja. Nosotros la organización Los Lobos asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy (miércoles 9 de agosto). Y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. Tú también Joan Topic cumple tu palabra, si no cumples tu promesa Joan Topic serás el siguiente", se oye decir en el video.