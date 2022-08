Los migrantes, "peones" en el tablero político de EEUU

Un dispositivo de ambulancias, policías y decenas de voluntarios acogieron a familias, como la de la afrocolombiana Ingrid (no quiso dar su apellido) que llegó con cuatro niños de corta edad, el más pequeño de meses, pero sobre todo a muchos hombres solos, la mayoría venezolanos.

Venezolanos, nicaragüenses y haitianos son algunos de los que se benefician  del programa Estatus de Protección Temporal (TPS por su sigla en inglés), establecido por el Congreso, que impide la deportación y da acceso a un permiso de trabajo para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias.

Mientras gestionan sus documentos, no podrán trabajar. "¡Pero si hemos venido a eso!", se quejó a la AFP.

Aunque tienen techo y comida en un albergue para los sin techo, inicialmente estadounidenses, no pueden trabajar. Una tobillera electrónica se lo impide, so pena de ser expulsados.

"Me dieron la oportunidad de estar en Estados Unidos, pero no me dan la oportunidad de trabajar, de permitirme crecer", dice con lágrimas en los ojos. Sus hijos, empezarán el colegio en septiembre.