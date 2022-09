Los nominados al Grammy Latino en las principales categorías

Estos son los nominados en las principales categorías de la 23ª edición de los Grammy Latino, que se celebrará el 17 de noviembre en Las Vegas:



Grabación del Año:

"Pa mis muchachas" - Christina Aguilera, Becky G y Nicki Nicole con Nathy Peluso



"Castillos de arena" - Pablo Alborán



"Envolver" - Anitta



"Pa’lla voy" - Marc Anthony



"Ojitos lindos" - Bad Bunny y Bomba Estéreo



"Pegao" - Camilo



"Tocarte" - Jorge Drexler y C. Tangana



"Provenza" - Karol G



"Vale la pena" - Juan Luis Guerra



"La fama" - Rosalía con The Weeknd



"Te felicito" - Shakira y Rauw Alejandro



"Baloncito viejo" - Carlos Vives y Camilo



Álbum del Año:

Aguilera - Christina Aguilera



Pa’lla voy - Marc Anthony



Un verano sin ti - Bad Bunny



Deja - Bomba Estéreo



Tinta y tiempo - Jorge Drexler



Ya no somos los mismos - Elsa y Elmar



Viajante - Fonseca



Motomami - Rosalía



Sanz - Alejandro Sanz



Dharma - Sebastián Yatra



Canción del Año:

"A veces bien y a veces mal" - Pedro Capó, Ignacio Cibrián, Ricky Martin, Pablo Preciado, Julio Ramírez, Mauricio Rengifo y Andrés Torres



"Agua" - Rauw Alejandro, Emmanuel Anene, David Alberto Macías, Nile Rodgers, Juan Salinas, Oscar Salinas y Daddy Yankee



"Algo es mejor" - Mon Laferte



"Baloncito viejo" - Camilo, Jorge Luis Chacín, Andrés Leal, Martín Velilla y Carlos Vives



"Besos en la frente" - Fonseca y Julio Reyes Copello



"Encontrarme" - Carla Morrison, Juan Alejandro Jiménez Pérez y Mario Demián Jiménez Pérez



"Hentai" - Larry Gold, Noah Goldstein, Chad Hugo, David Rodríguez, Rosalía, Jacob Sherman, Michael Uzowuru, Pilar Vila Tobella, Dylan Wiggins y Pharrell Williams



"Índigo" - Édgar Barrera y Camilo



"Pa mis muchachas" - Christina Aguilera, Jorge Luis Chacín, Kat Dahlia, Becky G, Yoel Henríquez, Yasmil Marrufo, Nicki Nicole y Nathy Peluso



"Provenza" - Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Carolina Giraldo Navarro y Ovy On The Drums



"Tacones rojos" - Juan Jo, Manuel Lara, Manuel Lorente, Pablo y Sebastián Yatra,



"Tocarte" - Jorge Drexler, Pablo Drexler, Víctor Martínez C. Tangana



Mejor Canción Pop:

"Baloncito viejo" - Camilo, Jorge Luis Chacín, Andrés Leal, Martín Velilla y Carlos Vives



"Besos en la frente" - Julio Reyes Copello y Fonseca



"Índigo" - Édgar Barrera y Camilo



"La guerrilla de la concordia" - Jorge Drexler



"Tacones rojos" - Pablo María Rousselon De Croisoeuil, Manuel Lara, Manuel Lorente, Juan Josep Monserrat Riutort y Sebastián Yatra



Mejor Fusión/Interpretación Urbana:

"Pa mis muchachas" - Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G con Nathy Peluso



"Santo" - Christina Aguilera y Ozuna



"Volví" - Aventura, Bad Bunny



"Tití me preguntó" - Bad Bunny



"This Is Not America" - Residente con Ibeyi



Mejor interpretación de reggaetón:

"Desesperados" - Rauw Alejandro y Chencho Corleone



"Envolver" - Anitta



"Yonaguni" - Bad Bunny



"Nicky Jam: BZRP Music Sessions, Vol. 41" - Bizarrap & Nicky Jam



"Lo siento BB:/" - Tainy, Bad Bunny y Julieta Venegas



Mejor Álbum de Música Urbana:

"Respira" - Akapellah



"Trap Cake Vol. 2" - Rauw Alejandro



"Los favoritos 2.5" - Arcángel



"Un verano sin ti" - Bad Bunny



"Animal" - María Becerra



Mejor Canción Urbana:

"Desesperados" - Rauw Alejandro, José M. Collazo, Chencho Corleone, Jorge Cedeño Echevarría, Luis Jonuel González, Eric Pérez Rovira, Jorge E. Pizarro Ruiz y Nino Karlo Segarra



"Lo siento BB:/" - Bad Bunny, Tainy y Julieta Venegas



"MAMIII" - Luis Miguel Gómez Castaño, Becky G, Karol G, Ovy On The Drums, Justin Quiles, Elena Rose y Daniel Uribe



"Ojos rojos" - Samantha M. Cámara, Nicky Jam, Vicente Jiménez, Dallas James Koehlke, Manuel Larrad y Juan Diego Medina Vélez



"Tití me preguntó" - Bad Bunny



Mejor Álbum de Música Alternativa:

"The Sacred Leaf" - Afro-Andean Funk



"Kick II" - Arca



"Deja" - Bomba Estéreo



"El disko" - Ca7riel



"Motomami" - Rosalía



Mejor Álbum Cantautor:

"Malvadisco" - Caloncho



"Tinta y tiempo" - Jorge Drexler



"Agendas vencidas" - El David Aguilar



"Marchita" - Silvana Estrada



"En lo que llega la primavera" - Alex Ferreira



"El viaje" - Pedro Guerra



Mejor nuevo artista:

Angela Alvarez



Sofía Campos



Cande y Paulo



Clarissa



Silvana Estrada



Pol Granch



Nabález



Tiare



Vale



Yahritza y Su Esencia



Nicole Zignago