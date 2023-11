Los países latinoamericanos buscan recuperar el turismo previo a la pandemia

Los países latinoamericanos están en vías de recuperar las cifras de turistas que tenían antes de la pandemia del covid, afirmaron a AFP responsables del sector en la región, presentes en el World Travel Market (WTM) celebrado en Londres.



"De enero a septiembre de este año, recibimos 5,3 millones de turistas, lo que equivale a un 96 por ciento del movimiento de antes de la pandemia (en 2019) en ese mismo período", señala Ricardo Sosa, secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina (Inprotur).



"Argentina es uno de los dos países de Latinoamérica con una recuperación más rápida de los ingresos turísticos respecto a los años anteriores a la pandemia, junto a Colombia", añade Sosa durante esta feria de tres jornadas, que concluye el miércoles.



"Reino Unido está entre los cinco primeros emisores de turismo en Argentina desde Europa. Tradicionalmente solía estar enviando 100.000 turistas por año y en este proceso de recuperación estamos ya en 70.000 turistas ingleses ingresados", añade, en referencia a cifras de enero a septiembre de 2023.



"Estamos recuperando un 70 por ciento de turistas de Reino Unido, con un 40 por ciento menos de frecuencia en vuelos respecto a la época anterior a la pandemia", concluye el responsable argentino, señalando que las aerolíneas no han llegado al tráfico que tenían antes del covid.



Turismo británico

Cristóbal Benítez, director nacional del Servicio Natural de Turismo de Chile, también quiere tener pronto los números previos a la pandemia.



"Queremos recuperar las cifras anteriores a la pandemia. Del total de visitantes de 2019 tenemos un 27% menos hasta la fecha en 2023. Pero si lo comparamos con 2022, llevamos un crecimiento en el mercado europeo de un 141%. Nos hemos fijado el año que viene recuperar las cifras anteriores", señala.



"Antes de la pandemia, entre los europeos, el británico era el que más gasto diario tenía en Chile. Con una media de 14,5 días de permanencia y casi 93 dólares por día", añade.



El argentino Ricardo Sosa corrobora la importancia del turista británico.



"Los principales mercados europeos por este orden son España, Francia, Italia, Reino Unido y Alemania. El gasto de un británico son 1.500 dólares por turista, que triplica el gasto de visitantes de algún país vecino. Los mercados europeos superan los 1.100 o 1.200 dólares de gastos de media", explica Sosa.



A pesar de que los países americanos son los que más visitantes atraen por su vecindad o proximidad, el mercado europeo es importante, y así lo destaca el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco.



"Nuestro primer cliente es Estados Unidos, seguido de Canadá, Colombia. Reino Unido se ha colocado, con casi 600.000 turistas, es el cuarto lugar. En Europa le siguen España y Alemania", afirma.



La recuperación respecto a la época de la pandemia parece un hecho en México.



"El año pasado cerramos con un catorce por ciento más de ingresos que en 2019. En 2022 cerramos en la novena posición en captación de divisas", indica Torruco.



"El nuevo perfil del turista ha cambiado tras la pandemia y exige lugares más abiertos, en contacto con la población, experimentar diferentes lugares en el mismo viaje, disfrutar de gastronomía y artesanía", concluye.



Por buen camino

Gilberto Salcedo, vicepresidente de ProColombia, también está contento con la recuperación experimentada.



"Al cierre del año 2022, llegaron a Colombia un total de 4.560.000 visitantes, lo que es un 1,5 por ciento más que en 2019, en comparación con la prepandemia", informa.



"Y de enero a agosto de 2023, se observa un crecimiento de un 32 por ciento, comparado con 2022. Con 3,2 millones de visitantes llegados en este período. Teníamos una meta este año de 5.150.000 viajeros y creo que vamos a estar por encima de ese número", afirma Salcedo.



Marcelo Freixo, presidente de la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur), también considera que su país va por buen camino en la recuperación.



"Se han recuperado más o menos las cifras anteriores a la pandemia. Argentina y Estados Unidos son dos buenos mercados, pero Europa es también muy importante para nosotros", señala.



Latinoamérica sabe la importancia del mercado europeo.



"Esta feria no es solo una ventana a Europa, es una ventana al mundo. Me atrevería a decir que es una de las que viene con mejor nivel de negocios", explica el colombiano Gilberto Salcedo.



"En llegadas, como conjunto, el mercado europeo es más grande que el estadounidense", resume el chileno Cristóbal Benítez.