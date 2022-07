"Los peores dolores de mi vida": un neoyorquino cuenta la viruela del mono

"No le deseo a nadie lo que he pasado". Recién recuperado de la viruela del mono, que le provocó "los peores dolores" de su vida pese a que recibió rápidamente tratamiento, Kyle Planck, un neoyorquino de 26 años, lamenta la falta de reacción de las autoridades sanitarias luego que el brote apareciera en Estados Unidos.



Cuando los primeros casos de esta enfermedad, endémica de África occidental, se anunciaron en mayo en Europa y después en Estados Unidos -la gran mayoría entre hombres que mantuvieron relaciones sexuales con otros hombres-, este doctorando en farmacología estuvo pendiente.



"Me preocupaba que llegara aquí, sobre todo porque formo parte de la comunidad LGBTQ+", "aunque sin más", dice a la AFP en un parque del barrio de Queens, al otro lado del East River.



Una treintena de lesiones ulcerosas