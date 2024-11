Los puertorriqueños comienzan a votar en unas elecciones que se prevén históricas

Los puertorriqueños comenzaron este martes a votar en unas elecciones generales que se prevén históricas ante la reñida disputa entre el gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) y la nueva Alianza de País.



Los centros de votación estarán abiertos desde las 9:00 hora local (13:00 GMT) hasta las 17:00 hora local (21:00 GMT) para que los ciudadanos elijan gobernador, representantes, senadores y alcaldes de la isla.



En muchos colegios del área metropolitana, decenas de personas hacían fila antes de la apertura oficial para emitir su voto, pese a la fuerte lluvia, según pudo constatar EFE.



Los candidatos a la gobernación son Jenniffer González, por el PNP; Juan Dalmau, de la Alianza; Jesús Manuel Ortiz, del Partido Popular Democrático (PPD); y Javier Jiménez, de Proyecto Dignidad (PD).



Según la encuesta publicada el pasado domingo por el principal periódico local, El Nuevo Día, González ganará la gobernación con el 37 % de los votos, seguida por Dalmau, con un 29 %, Ortiz (22 %) y Jiménez (7 %); pero un sondeo previo del diario El Vocero otorgaba a la primera solo el 31 %, quedando en empate virtual con el candidato de la Alianza.



Si gana Dalmau, sería la primera vez en Puerto Rico que un candidato independentista y que no forma parte de los dos partidos principales (PNP y PPD) alcanza la gobernación.



La Alianza de País, integrada por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), ha logrado recabar un enorme respaldo popular y de reconocidos artistas como Bad Bunny, Ricky Martin y Residente.



Incluso una segunda posición es ya un triunfo dado que el PNP y el PPD son los partidos que se han alternado en el poder durante décadas en Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a Estados Unidos.



Ante esta contienda tan reñida, también se han despertado temores de fraude, más después de que ayer un tribunal aprobara una solicitud del PNP para que se permita contar el voto adelantado aunque no haya representación de todos los partidos políticos en el proceso.



En esta cita electoral, los puertorriqueños votarán además en una consulta sobre el estatus político de la isla, eligiendo entre estadidad (anexión a EE.UU.), independencia o soberanía en libre asociación, aunque no es vinculante porque no cuenta con la luz verde de Washington.