Los testigos describen el "caos" de la estampida en India que dejó 121 muertos

"Todo el mundo, toda la multitud, incluidas mujeres y niños, abandonaron el lugar del evento al mismo tiempo", explicó Sheela Maurya, una agente de policía de 50 años que estaba de servicio. "No había suficiente espacio y las personas caían unas encima de otras", explicó.

"Traté de ayudar a las mujeres, pero me desmayé y fui aplastada por la multitud", cuenta. "No se cómo, pero alguien me sacó de allí".