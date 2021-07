Luis Almagro, secretario general de la OEA, tiene Covid-19

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), informó este jueves que se contagió con el Covid-19. Señala que no presenta síntomas, que está vacunado y que suspenderá todas sus actividades públicas.

“He dado positivo por #COVID19 por lo que suspendo inmediatamente mi agenda pública y estoy siguiendo todas las recomendaciones médicas. Afortunadamente estoy vacunado y por el momento no tengo síntomas”, indica un comunicado que posteó en sus redes sociales.

El pronunciamiento también envía un mensaje a las personas que aún no recibieron alguna dosis contra la pandemia, instando a que no desconfíen de los inyectables que se aplican en los diferentes países.

“Cuídense, cuiden a los demás y, si tienen oportunidad, no duden en vacunarse”, indica el mensaje del hombre de 58 años, que en marzo de 2020 fue reelecto y que ocupará dicha representación hasta 2025.

