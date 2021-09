Luisito Comunica compra una casa en Venezuela a $us 20.000 y le llueven las críticas

Escucha esta nota aquí

Le llovieron las críticas al youtuber mexicano Luisito después de presumir que se había comprado una casa en Venezuela a "solo" $us 20.000, en un país donde la gente sigue escapando de la crisis económicas que lleva años.

“He comprado una casa en Venezuela, yo sé lo que muchos están pensando ‘Luisillo, esa no ha sido una buena decisión, ¿qué acaso no ves las noticias?, ¿no sabes que ese país está pasando por una situación complicada y que muchísimos están buscando huir, que no hay recursos?’”, dice al inicio del video el youtuber, cuyo verdadero nombre es Luis Arturo Villar.











Luisito se responde él mismo, dice que considera que está haciendo una buena inversión a futuro al comprar una casa por el bajísimo costo al que la adquirió.

Muchos de sus seguidores y otras personas dijeron que les pareció ofensivo que se aprovechara de la desgracia que muchos habitantes afrontan en Venezuela para beneficiarse y hacer eco de ello.

“La realidad de los precios tan bajos de las casas en Venezuela tiene un trasfondo muy triste... Millones de familias que han salido del país buscando nuevas oportunidades, prácticamente regalan sus propiedades a precios absurdos por la necesidad de tener algo para sustentarse”, dice un comentario en el video de Youtube.

En el video, Luisito se dice sorprendido de haber comprado una casa completamente amueblada. "Los dueños pasados dijeron, ‘vámonos de aquí y vende el departamento como está’, y yo considero que salí bastante beneficiado”, dijo.

“No conforme con ser un depredador de esta situación Luisito además hace un video de Youtube y gana más dinero. Deja la payasería (acción ridícula), ya hombre, que estás jugando con la tristeza de otros y eso es despreciable”, dice otro comentario.

Lea también Sociales Luisito Comunica elige "el camino de la muerte" (Yungas) y el Salar de Uyuni entre los 10 lugares que más le impresionaron en sus viajes El famoso youtuber mexicano publicó su lista en su cuenta de Instagram

​