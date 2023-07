Lula anuncia que se operará de la cadera

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este martes que planea someterse a una operación de cadera en los "próximos meses" para acabar con un dolor constante que lo pone, dijo, "malhumorado".



"Tomé una decisión: voy a operarme la cadera en los próximos meses. El procedimiento es muy simple", escribió el mandatario izquierdista de 77 años en Twitter, rebautizada como X.



Lula abordó el tema durante su programa semanal "Conversación con el Presidente", en el que se comparó con un jugador de fútbol "que no quiere decir al técnico que siente dolor para no ir a la banca".



Pero el exobrero metalúrgico reconoció que es momento para una intervención médica, señalando que tiene "un problema en la cabeza del fémur desde hace tiempo" y que se levanta todos los días con un dolor molesto que lo "deja de malhumor". "Quiero hacer la cirugía porque no quiero seguir con dolor", agregó.



Lula explicó que el procedimiento no es urgente y no dio una fecha para su cita con la sala de operaciones, pero en su opinión el mejor momento sería octubre, al cabo de una apretada agenda de alto nivel dentro y fuera del país.



En agosto, será anfitrión de una reunión de países amazónicos, antes de viajar para una cumbre de los BRICS en Sudáfrica. En septiembre debe asistir al G20 en India y la Asamblea General de la ONU en Nueva York. "Tengo muchas cosas importantes que hacer y no quiero parar", dijo Lula.



Desde que asumió su tercer mandato en enero, Lula, que afirma ejercitarse regularmente, ha desplegado un decidido vigor, con visitas a varios estados de Brasil y una ocupada agenda internacional.



Solo a finales de marzo, debió posponer unos días una visita de Estado a China debido a una neumonía. Su salud ha sido motivo de preocupación en los últimos años. En noviembre pasado, Lula se sometió a un procedimiento para la extracción de una lesión en la laringe.



El mandatario, quien frecuentemente tiene una voz ronca, fue diagnosticado con cáncer de laringe en 2011 y se le retiró un tumor. Desde entonces, los resultados médicos han mostrado la total remisión del cáncer.