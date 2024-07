Lula desata polémica al bromear sobre la violencia contra las mujeres

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva desató polémica en Brasil al bromear sobre la violencia contra las mujeres, en momentos en que el país registra un aumento de las violaciones.





El comentario ocurrió el martes ante un grupo de ministros y empresarios reunidos en el Palacio de Planalto, sede del gobierno en Brasilia, cuando el líder izquierdista elogiaba la cantidad de mujeres presentes.





Lula habló del incremento de la violencia de género como una "triste noticia", e hizo referencia a un estudio según el cual esas agresiones se disparan después de los partidos de fútbol.





"Increíble", afirmó en la reunión, que estaba siendo transmitida en vivo. Y agregó en tono de broma: "Si el tipo es hincha del Corinthians, todo bien".





En sus frecuentes discursos y entrevistas, el mandatario de 78 años suele mezclar temas políticos y económicos con anécdotas personales, como su pasión futbolística por el Corinthians de Sao Paulo.





Su desliz no pasó desapercibido.





"Además de no ser gracioso, el comentario de Lula normaliza una tragedia brasileña que debería preocupar a todos, especialmente al presidente: al menos 10.600 mujeres han sido víctimas de feminicidio desde 2015", escribió Amnistía Internacional en la red social X.





La ONG se refirió al informe aludido por Lula y recordó que los días de juegos, las agresiones físicas contra mujeres aumentan 21%. "Y no, no está todo bien", subrayó.





El expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), criticado durante su mandato por comentarios considerados misóginos, arremetió contra su archirrival.





"Imagínese si uno apenas se acercara a decir las tonterías que este tipo dice todos los días", escribió en X junto al video de la reunión. Incluso su esposa, Michelle Bolsonaro, se sumó a los reproches.





El desatino de Lula cayó mal también en sus propias filas. La diputada Fernanda Melchionna, del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), escribió en X: "Violencia doméstica no es broma".





El presidente, ya criticado anteriormente por comentarios sobre las mujeres y minorías, acusó recibo: durante un evento el miércoles con personas con discapacidad dijo que, a sugerencia de la primera dama Janja, leería su intervención "para no decir ninguna palabra" que pueda causarle "problemas".





Brasil sufre un aumento de la violencia contra las mujeres, que el año pasado dejó una media de una violación cada seis minutos, 6,5% más que en 2022, según un informe divulgado el jueves por la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública.





© Agence France-Presse