Lula dice que aspira a gobernar un solo mandato y descarta reelección en Brasil

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que busca volver al poder, descartó este martes que aspire a gobernar por dos períodos de cuatro años como hizo en el pasado.



"He dicho una cosa que políticamente no es prudente decir, pero todos saben que tengo cuatro años para hacer todo esto, todo el mundo sabe que un ciudadano con 81 años no puede querer la reelección", dijo Lula en un encuentro con la sociedad civil transmitido por redes sociales a cinco días de los comicios generales en Brasil.



"La naturaleza es implacable", continuó el exlíder sindical, que cumple 77 años en un mes exacto.



Lula, que gobernó Brasil por dos mandatos entre 2003 y 2010, dejó el poder con una aprobación superior al 80%, y ahora es favorito para ganar por tercera vez la presidencia ante su actual ocupante, el ultraderechista Jair Bolsonaro.



Según el último sondeo de Datafolha, el izquierdista reúne 47% de las intenciones de voto, frente a 33% de Bolsonaro, y podría vencer en primera vuelta el domingo si consigue más del 50% de los votos válidos (descontando nulos o en blanco).



"Necesito de ustedes para que podamos derrotar a nuestro adversario y gobernar bien este país", señaló. "Vamos a dar el alma por este país para garantizar que todo el mundo pueda tomar desayuno, almuerzo y cena".



Lula volvió al ruedo político tras un año y siete meses en prisión y con su imagen salpicada por el escándalo de corrupción Lava Jato, sobre una gigantesca red de sobornos en torno a la petrolera paraestatal Petrobras.