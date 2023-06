Lula dice que la "desconfianza" no puede regir acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este lunes que la "desconfianza" no puede guiar el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, y lamentó las exigencias ambientales de los europeos, tras reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



El Mercosur -que integran Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay- alcanzó en 2019 un acuerdo con la UE tras más de 20 años de negociaciones, pero el pacto no fue ratificado, en parte debido a la preocupación en Europa por las políticas medioambientales del expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022).



El clima mejoró con el regreso al poder del izquierdista Lula da Silva en enero, pero las exigencias medioambientales de los europeos, contenidas en un documento adicional al acuerdo presentado recientemente por la UE, han moderado el entusiasmo.



"Expuse ante la presidenta Von der Leyen las preocupaciones de Brasil con el instrumento" de la UE, explicó Lula en declaraciones a la prensa junto a la diplomática alemana en el palacio presidencial de Planalto, en Brasilia.



Ese documento "amplía las obligaciones de Brasil y las convierte en objeto de sanciones en caso de incumplimiento", afirmó.



"Entre socios estratégicos debe existir la premisa de confianza mutua y no de desconfianza y sanciones", esgrimió Lula.



El mandatario criticó leyes europeas "con efectos extraterritoriales, que modifican el equilibrio del acuerdo".



Una ley sancionada en abril, por ejemplo, prohíbe importar a Europa productos como cacao, café, madera o soja que procedan de tierras deforestadas.



"Esas iniciativas representan restricciones potenciales a las exportaciones agrícolas e industriales de Brasil", añadió.



Von der Leyen dijo por su parte que la UE aguarda "ansiosa" la respuesta de Brasil a sus planteamientos medioambientales y afirmó su esperanza de que el acuerdo entre los dos bloques se ratifique "a más tardar a finales de año".



La diplomática inició este lunes en Brasil una gira latinoamericana que también la llevará a Argentina, Chile y México, una semana después de que la Comisión Europea aprobara una agenda para renovar las relaciones con los países latinoamericanos y caribeños.



Junto a Lula, la jefa del brazo ejecutivo de la UE anunció la intención del bloque de contribuir con 20 millones de euros (21,4 millones de dólares) al Fondo Amazonía, creado en 2008 para preservar la parte brasileña de la mayor selva tropical del mundo.