Lula llama a países ricos a financiar la preservación de la Amazonía

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó este miércoles a los países desarrollados a "colocar dinero" sobre la mesa para preservar la Amazonía, al cierre de una cumbre regional que acabó sin ningún compromiso ambicioso para acabar con la deforestación.



"No somos los países Brasil, Colombia, Venezuela... los que precisamos dinero, es la naturaleza que necesita financiamiento", afirmó Lula al cabo del segundo día de la cita, que congregó por primera vez en 14 años a representantes de los ocho países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), en la ciudad de Belém (norte).



En la primera jornada de la cumbre, los países amazónicos anunciaron una alianza contra la deforestación en la mayor selva tropical del planeta, pero no lograron consensuar metas comunes, lo que decepcionó a oenegés y observadores.



Este miércoles, se reunieron con representantes de otras regiones, como Congo, República Democrática del Congo (RDC) e Indonesia, que también albergan extensos bosques tropicales en sus territorios, con miras a la COP28 contra el cambio climático que se celebrará este año en Dubái.



"Vamos a la COP28 con el objetivo de decirle al mundo rico que si quiere preservar efectivamente los bosques, hace falta colocar dinero, no sólo para cuidar de los árboles, sino también de las personas que viven" allí, añadió Lula.



Brasil también invitó a los presidentes de países como Noruega y Alemania, principales donantes del Fondo Amazonía de Brasil -creado para financiar proyectos ambientales- y Francia, aunque estos mandaron representantes ministeriales o de las embajadas.



En una declaración conjunta al cabo de la reunión ampliada, los países amazónicos llamaron a los países desarrollados a que "cumplan con sus obligaciones en materia de financiación climática" y aporten "200.000 millones de dólares al año para 2030".



La COP30, en 2025, se celebrará precisamente en la ciudad de Belém.



Sin metas comunes contra la deforestación