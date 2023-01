Lula promete "reconstruir" Brasil tras ser investido por tercera vez presidente

El izquierdista Lula da Silva prometió este domingo "reconstruir" Brasil y reconciliar a sus compatriotas al acceder por tercera vez a la presidencia, una investidura marcada por la ausencia de su predecesor, Jair Bolsonaro. Exactamente 20 años después de acceder al poder por primera vez, Luiz Inácio Lula da Silva, de 77 años, fue proclamado presidente junto a su vice, Geraldo Alckmin, al pronunciar su "compromiso constitucional" en el Congreso de Brasilia. La ceremonia se inició con un minuto de silencio en recuerdo del exastro brasileño Pelé y de Benedicto XVI, ambos fallecidos esta semana a los 82 y 95 años, respectivamente. Vestido con traje y corbata azul, Lula prometió en su primer discurso "reconstruir" el país sobre las "ruinas" del legado de Bolsonaro. "Vaciaron los recursos de salud, desmontaron la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología, destruyeron la protección del medio ambiente", dijo Lula, que también reafirmó su compromiso de reducir a cero la deforestación en la Amazonía. "No hace falta derribar ningún árbol más", dijo el mandatario, asegurando que esto no impedirá apoyar al poderoso sector agrícola de Brasil. Contrariamente a la tradición, su predecesor estuvo ausente. Bolsonaro viajó el viernes a Estados Unidos, dos días antes de finalizar su periodo de gobierno. Al izquierdista lo arroparon una veintena de jefes de Estado, el mayor número para una toma de posesión en Brasil. Entre estos, figuran los mandatarios de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Honduras y Uruguay, además del rey de España, Felipe VI. Washington envió a la secretaria de Interior, Deb Haaland, la primera indígena en integrar un gabinete en Estados Unidos, mientras que por parte de China asistió el vicepresidente Wang Qishan. El cacique Raoni en el lugar de Bolsonaro

Lula se dirigió a la mitad del electorado que no votó por él en el balotaje del 30 de octubre (50,9% de los votos ante 49,1% para Bolsonaro), un resultado que dio cuenta de una nación partida en dos.



"No existen dos Brasiles. Somos un único país, un único pueblo", dijo Lula. "Voy a gobernar para los 215 millones de brasileños (...) mirando hacia nuestro futuro luminoso y no por el retrovisor de un pasado de división e intolerancia", aseguró.



"Fue un discurso maravilloso, de reconciliación", dijo Suellen Campos Leopoldo, una mujer de 33 años que viajó desde Santa Catarina (sur) junto a su esposo para asistir a la ceremonia.



Esta contó con un dispositivo de seguridad inédito, con miles de agentes desplegados en la apacible capital.



Los preparativos para la toma de posesión se habían visto sacudidos luego de la detención de un bolsonarista que colocó un explosivo cerca del aeropuerto de Brasilia para provocar la declaración de un estado de sitio y evitar así la asunción, según su propia confesión.



Desde el balotaje, miles de seguidores de Bolsonaro se movilizaron en varias ciudades para rechazar el resultado en las urnas y pedir una intervención militar.



Desafíos inmediatos