Lula recibe la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 y pide al gobierno "escuchar a la ciencia"

Escucha esta nota aquí

El expresidente Lula, de 75 años, recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus este sábado por la mañana, en São Bernardo do Campo, en el estado de Sao Paulo, informó el portal brasileño G1.

Lula, a través de sus redes sociales, informó que fue vacunado alrededor de las 10:00 de este sábado. Después de ser inmunizado dijo que se había puesto la vacuna Butantan. “Quiero mostrarle al querido pueblo brasileño que acabo de tomar mi segunda dosis de la vacuna Coronavac. Es importante resaltar que es la vacuna Butantan. Estoy seguro que en unos días estaré más prevenido contra Covid- 19”, dijo el expresidente brasileño.

Ao vivo direto de São Bernardo: Lula recebe a 2ª dose da vacina contra o coronavírus #VacinaParaTodosJá https://t.co/yFgXwQMPGx— Lula (@LulaOficial) April 3, 2021

“Ahora lo que quería decir es que no es porque me pusieron la vacuna que me puedo relajar. Los que tomaron la segunda dosis tienen que seguir usando mascarilla, seguir lavándose las manos, usando alcohol en geles evitando la aglomeración”, agregó Lula

“La vacuna es muy importante, pero tan importante como la vacuna, es responsabilidad de cada hombre y mujer de este país cuidarse a sí mismo. Al cuidarse a sí mismo, estará cuidando a su familia, a su padre, a su madre, a su hijo, nieto y amigos, dudan de este virus que la naturaleza le ha impuesto a la humanidad.Digo que siempre que el Covid-19 es una guerra de la naturaleza contra la comunidad, quizás por la responsabilidad que los humanos han tenido durante tanto tiempo con el tema ambiental ”.

​​ Sin nombrar directamente al presidente Jair Bolsonaro, Lula pidió que el Gobierno escuche a la ciencia. "Solo tiene que hacer una cosa: escuchar la ciencia, a aquellos que saben, y cumplir las normas"​​​

Lula había recibido la primera dosis de la vacuna el 13 de marzo, también en São Bernardo do Campo.