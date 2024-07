Lula se reúne con su embajador en Argentina para "revisar" relación bilateral

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió este lunes en Brasilia con su embajador en Buenos Aires para "revisar de manera profunda" asuntos de la relación con Argentina, dijo la cancillería.





El embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli, "fue llamado a consultas a Brasilia", señaló el ministerio en un comunicado.





El traslado del embajador "tiene el propósito de revisar, de manera profunda y personal, los principales temas de la relación entre Brasil y Argentina con interlocutores del gobierno brasileño".





Bitelli "se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, y conversó con el presidente" Lula.





Un portavoz de la cancillería dijo a la AFP que "no se trata de una medida de protesta", sino de "un llamado para contactos de naturaleza más regular".





El portavoz subrayó que la convocatoria "no se compara" con la que hizo Brasil a su embajador en Israel, después de que Lula calificara en febrero de "genocidio" la campaña militar israelí en Gaza.





Las relaciones del mandatario izquierdista con su par argentino, Javier Milei, han sido tensas desde que el ultraliberal invitó a su investidura al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), archirrival de Lula.





Con el paso de los meses la distancia se profundizó.





Milei, que ejecuta una profunda reforma estatal en Argentina, ha llamado a Lula "corrupto" y "zurdito" con "el ego inflamado".





Lula, por su parte, advirtió que no hablará con Milei hasta que pida "disculpas" por las "tonterías" que dijo.





El episodio incómodo más reciente fue hace poco más de una semana, cuando Milei canceló su asistencia a una cumbre de mandatarios del Mercosur en la capital paraguaya, a la que sí asistió su par brasileño.





En lugar de ello, viajó a Brasil y fue la estrella principal de una conferencia conservadora patrocinada por Bolsonaro.





Su viaje de dos días a territorio brasileño no fue informado oficialmente al gobierno.





En declaraciones al sitio de noticias g1 el lunes, Bitelli restó importancia a las diferencias entre Lula y Milei y aseguró que un encuentro entre ambos "ocurrirá cuando tenga que ocurrir".





Brasil quiere explorar "la mejor manera" de que sus intereses en Argentina "se preserven y se amplíen", afirmó el embajador, al estimar que la situación entre los presidentes "tiene que desdramatizarse".





Está previsto que Bitelli retome sus funciones en Buenos Aires la próxima semana, según la cancillería.





