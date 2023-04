Lula viaja a China en busca de rol de Brasil para paz en Ucrania

Luego de postergar su visita oficial a China por una neumonía, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará este martes a Pekín en busca de retomar el protagonismo internacional de Brasil y discutir propuestas de paz en Ucrania.



El mandatario de 77 años, que debía viajar en un principio del 25 al 31 de marzo a China, ha prometido "colocar nuevamente" a Brasil "en la nueva geopolítica mundial" tras el aislacionismo de su predecesor Jair Bolsonaro.



Lula se reunirá el viernes 14 en Pekín con su homólogo Xi Jinping, con quien "hablará de la guerra en Ucrania", adelantó el canciller Mauro Vieira a la AFP y otras agencias internacionales de noticias.



El líder izquierdista ha rechazado mandar municiones a Ucrania en nombre de la paz y propone la formación de un grupo de países mediadores. A su regreso de China, ese grupo estará "creado", aseguró.



Vladimir "Putin no puede quedarse con el territorio de Ucrania" al tiempo que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, "no puede quererlo todo", dijo el jueves Lula al sugerir que Kiev renuncie a la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.



Ucrania descartó tal idea.



"No hay razón legal, política ni moral que justifique abandonar un solo centímetro de territorio ucraniano", expresó el portavoz de la diplomacia ucraniana, Oleg Nikolenko, pese a apreciar "los esfuerzos del presidente brasileño para encontrar una manera de detener la agresión rusa".



Reunión en Moscú