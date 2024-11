Machado felicita a Trump y le dice que Venezuela vive "días decisivos" tras sus elecciones

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado felicitó este miércoles al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, al tiempo que le dijo que el país caribeño vive "días decisivos" luego de las presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro obtuvo una victoria controvertida, que no es reconocida por Washington.



A través de X, Machado aprovechó la ocasión de felicitar a Trump para reiterar su denuncia de fraude en el resultado oficial de las elecciones venezolanas, rechazado por la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, venció a Maduro en las urnas.



"Venezuela vive días decisivos (...). Sabemos que contamos con el apoyo de los pueblos de las Américas y el de sus gobiernos democráticos para asegurar una transición a la democracia sin demora. Y también sabemos que siempre hemos contado con usted", expresó la exdiputada.



Pese a que la reelección de Maduro fue convalidada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la PUD y numerosos países que no reconocen el resultado oficial de los comicios esperan que se produzca una transición en Venezuela, sobre todo teniendo en cuenta que el 10 de enero comenzará el nuevo sexenio presidencial.



"Presidente Trump, el gobierno democrático que elegimos los venezolanos el pasado 28 de julio será un aliado confiable para trabajar con su administración por el bienestar de nuestra gente, el regreso de nuestras familias, la seguridad hemisférica, la estabilidad política de la región y el aprovechamiento real de nuestro potencial energético", remarcó Machado.



González Urrutia, exiliado en España desde el 8 de septiembre, también felicitó a Trump a través de las redes sociales, donde difundió un mensaje en el que se identifica como "presidente electo" de Venezuela.



Hasta ahora, el Gobierno venezolano no ha reaccionado públicamente al triunfo de Trump, quien en su anterior gobierno (2017-2021) fue el principal adversario político de Maduro, a quien tilda de "dictador", e impuso numerosas sanciones al país suramericano, incluidas restricciones a su industria petrolera.