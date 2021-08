Macron: ‘Afganistán no debe volver a ser el santuario del terrorismo’

Escucha esta nota aquí

Después de que los talibanes tomaran el poder en Afganistán, y mientras miles de afganos intentan huir del país, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que los ciudadanos franceses y afganos que han ayudado a Francia se mantendrán a salvo y advirtió sobre la amenaza del integrismo islámico al poder. Por otro lado, prometió concertación europea para controlar una posible ola de refugiados.

El caos reina en Kabul, la capital de Afganistán, donde los talibanes han vuelto. Los militares estadounidenses se han marchado -sólo controlan el aeropuerto Hamid-Karzai-, el presidente Ashraf Ghani ha huido y miles de afganos intentan abandonar el país. La comunidad internacional observa los acontecimientos con preocupación mientras intenta organizar la evacuación de los ciudadanos extranjeros.

Ante esta situación "extremadamente grave", según las palabras del Elíseo, Emmanuel Macron habló en la noche del lunes desde el fuerte de Brégançon, en Bormes-les-Mimosas (Var), donde se encuentra de vacaciones. Antes de dirigirse a la nación, el Presidente de la República hizo balance a mediodía durante un Consejo de Defensa por videoconferencia, en el que participaron el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, y la ministra del Ejército, Florence Parly.

"Se está produciendo un giro histórico en Afganistán”

"Se está produciendo un giro histórico en Afganistán, con importantes consecuencias para toda la comunidad internacional", estimó Emmanuel Macron, porque "después de una guerra de veinte años, tras la decisión de retorno de los ejércitos estadounidenses [...], Kabul cayó en pocas horas en manos de los talibanes". Sobre el terreno, "la situación se está deteriorando rápidamente", lo que "requiere decisiones e iniciativas inmediatas".

Francia debe "proteger" a los afganos que la han ayudado

"La urgencia absoluta es poner a nuestros compatriotas a salvo. Todos ellos deben abandonar el país, así como los afganos que han trabajado para Francia", insistió el jefe de Estado. Las evacuaciones ya han comenzado en las últimas semanas. "Todos los empleados afganos de las estructuras francesas y los miembros de sus familias ya han sido acogidos en Francia", añadió. Esto representa "más de 600 personas".

Además, Emmanuel Macron decidió enviar "dos aviones militares de nuestras fuerzas especiales" a Afganistán. Estarán "en el lugar en unas horas". El Presidente insistió en que la comunidad internacional debe hablar con una sola voz y unirse pronto.

Una "iniciativa" con los europeos para "proteger contra los flujos migratorios"

"Por ello, junto con la República Federal de Alemania y otros europeos, tomaremos una iniciativa para construir sin demora una respuesta contundente, coordinada y unida", prosiguió el Presidente francés, pidiendo "solidaridad en el esfuerzo, armonización de los criterios de protección y establecimiento de una cooperación con los países de tránsito".

Así, Francia asumirá "toda su parte" de responsabilidad en el marco de un esfuerzo internacional para acoger a los migrantes afganos. Sin embargo, los europeos deben "anticiparse" y "protegerse" contra los "grandes flujos migratorios irregulares".

Francia y el Reino Unido hablarán con una sola voz

Emmanuel Macron advierte: "Los grupos terroristas están presentes en Afganistán y tratarán de aprovechar la desestabilización" La lucha contra estos grupos es "un reto para la paz y la estabilidad internacional, contra un enemigo común, el terrorismo y quienes lo apoyan". "Haremos todo lo posible para que Rusia, Estados Unidos y Europa puedan cooperar eficazmente, porque nuestros intereses son los mismos", dijo.

Afganistán no debe volver a ser el "santuario del terrorismo" que fue hasta la invasión liderada por Estados Unidos hace dos décadas, urgió el lunes el presidente francés, Emmanuel Macron, después de que los talibanes recuperaran el control del país.

"Esto es clave para la seguridad y la paz internacional (...) haremos todo lo posible para que Rusia, Estados Unidos y Europa cooperen de forma eficiente, ya que nuestros intereses son los mismos", afirmó Macron en el discurso.

También advirtió que había que esperar "flujos de migrantes irregulares" como consecuencia de la situación, y añadió que Francia, Alemania y otros países de la Unión Europea pondrían en marcha una iniciativa "sólida, coordinada y unida" para protegerse del importante éxodo que se espera.

Reacciones en Francia

Desde la izquierda, se denuncia la voluntad del presidente de evitar la afluencia de inmigrantes irregulares: "Hay que ir más allá de lo que he oído esta noche", dijo Olivier Faure, primer secretario del Partido Socialista. “Pienso en estas 300 magistradas que se arriesgan a morir por ser mujeres y por tener que hacer cumplir la ley en un país donde las mujeres ya no tendrán ningún derecho. Espero que todos los europeos, y Francia en particular, estén a la altura de su historia”.

En cambio, en la ultraderecha, Agrupación Nacional teme una llegada masiva e incontrolada de inmigrantes. Laurent Jacobelli, portavoz de formación descree de las declaraciones de Macron. "Dice que le corresponde a Europa gestionar el 'caos' migratorio que se avecina. Hemos visto que es incapaz de hacerlo porque Europa no sabe controlar sus fronteras", aseveró.





