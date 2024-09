Madres salvadoreñas claman por visitar a sus hijos presos en "guerra" antipandillas de Bukele

Esta ama de casa de 48 años contó que no ha podido ver desde hace 20 meses a su hija Adriana, de 24 años, detenida en el marco de la "guerra" antipandillas de Bukele.

"Yo no digo que mi hija es inocente solo porque yo la parí, es porque tengo documentos como comprobar la inocencia", dijo Hernández a la AFP.

La "guerra" antipandillas, que hasta ahora acumula 82.000 detenidos , ha reducido drásticamente los homicidios en El Salvador, pero grupos de derechos humanos denuncian el arresto de miles de inocentes y abusos en las prisiones, donde desde hace dos años y medio no se permiten visitas de familiares.

"Que haga lo mínimo"

Hernández relató que cada mes le llevaba a su hija un paquete de alimentos, ropa y papel higiénico hasta la cárcel de Apanteos, en Santa Ana, unos 65 km al oeste de San Salvador, pero este mes no ha podido hacerlo por carecer de dinero.

Samuel Ramírez, del directorio de Movir, dijo que los presos liberados relatan que en las cárceles "hay una crisis humanitaria". Además, "las familias no saben en qué condiciones están: si están muertos, están vivos, enfermos o en qué estado de salud".

"No lo he vuelto a ver"

"Ya van más de dos años que ando luchando día a día porque me den respuesta y me le den la libertad a mi hijo . Mi hijo injustamente está en prisión", aseguró la mujer de 44 años a la AFP.

"Hasta la fecha no lo he vuelto a ver, no sé nada, y yo tengo muchos documentos que prueban que mi hijo era un hombre trabajador", agregó.