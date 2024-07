Maduro busca el maná del voto evangélico en Venezuela

"Soy un hombre de fe, progresiva, aprendida, en la lucha de la vida y creciente", dice Maduro en un acto en el palacio presidencial de Miraflores, "la casa del pueblo en Cristo". "He encontrado a Dios en mi camino, lo he visto", afirma.

- "Proselitismo" -

Pero en el voto general, el mandatario no es el favorito, según los sondeos que vaticinan la elección más difícil para el chavismo en sus 25 años en el poder, tras un colapso de la economía del cual aún no se recupera.

- "Amigo de la iglesia" -

"No me agrada, no simpatizo con eso", sostiene. "Me parece hipócrita, buscan su propio beneficio".