Maduro descarta aumento de salario mínimo, pero anuncia bonos por $us 60

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, descartó este lunes aumentar el salario mínimo equivalente a 5,25 dólares, el más bajo de América Latina, pero anunció bonificaciones mensuales "de guerra" por 60 dólares.



El mandatario encabezó una manifestación por el 1 de mayo en el centro de Caracas, donde más temprano opositores también se manifestaron contra lo que llamaron "salarios de indigencia".



"He venido madurando cómo mejorar los ingresos en el transcurso de estos meses hasta que podamos tener la fortaleza financiera y dar un golpe definitivo en la recuperación del salario del trabajador venezolano", dijo Maduro, que se hace llamar "presidente obrero", y responsabiliza a las sanciones contra su gobierno de la crisis que atraviesa el país.



"Debemos llevar el Cestaticket (bono de alimentación) mucho más arriba y equilibrar estos 60 dólares. Llevar el Cestaticket a 40 dólares mensuales, y el bono de guerra a 20, 60 dólares redondeados como mínimos, además del salario", siguió el mandatario desde una gran tarima rodeado de ministros y dirigentes del chavismo.



"Es un plan de resistencia del ingreso que nos debe llevar más temprano que tarde a la recuperación del salario".



El aumento no va contra prestaciones sociales. No está claro si este decreto abarcará a cientos de miles de jubilados de la administración pública y pensionados del Seguro Social, que hoy no reciben el ticket de alimentación.



"Uno puede ser muy revolucionario, pero no se puede caer a coba (a mentiras)", dijo a la AFP Julio Manrique, empleado público a la salida de la marcha, a la que salieron miles de personas. El aumento "prácticamente es nulo, eso se va en pasaje", añadió este hombre que tiene una pequeña bodega en su casa para llegar a fin de mes.



"No te puedes comprar unos zapatos, no te puedes dar el lujo de comprar ropa".



"Haciendo más con menos"