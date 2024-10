Maduro pide a los "milicianos" indígenas estar "bien armados" para defender "la paz"

​​El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó este sábado a los "milicianos" indígenas a estar "bien armados" para defender "la paz y la convivencia" del país caribeño, en un acto con motivo de los 532 años de la "resistencia" de los pueblos originarios frente a "la invasión" de España.



"Tenemos que consolidar la Milicia Nacional Bolivariana, la milicia india. Milicianos y milicianas indígenas, (...) bien organizados, disciplinados y bien armados también para defender nuestra tierra de cualquier intruso que pretenda meterse a dañar la paz y la convivencia", dijo Maduro, a través de un contacto telefónico.



La Milicia Bolivariana es una unidad de civiles que, en 2020 -doce años después de su creación-, fue incorporada como un componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).



Maduro, quien no participó de forma presencial en la manifestación, aseguró que "no hay nada que celebrar" este 12 de octubre, cuando, en 1492, "empezó la invasión y el genocidio" en América.



Por otra parte, ordenó a la ministra de Pueblos Indígenas, Clara Vidal, rescatar los idiomas de estos grupos originarios para "la continuidad" de la cultura de "los verdaderos dueños de estas tierras".



Además, pidió "consolidar todos los planes" relacionados con vivienda, salud y educación en sus comunidades, así como trabajar en "la organización de la juventud indígena".



Este sábado, más de 1.000 personas, la gran mayoría chavistas, se movilizaron en Caracas para conmemorar el Día de la Resistencia Indígena y rechazar el "genocidio" que -aseguran- cometió España en el siglo XV contra pueblos originarios de América.



En la actividad participaron varias autoridades, entre ellas, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, para quien el "genocidio que perpetró el imperio español en esta tierra fue más cruel, fue más inhumano, fue más brutal incluso que el perpetrado por los jerarcas nazis".



Esta movilización se llevó a cabo cuatro días después de que el Legislativo, controlado por el chavismo, exhortara al Gobierno español a abolir la monarquía, al considerarla una institución vinculada a la corrupción y una "expresión de la ultraderecha", e instara a Maduro a romper relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con el país europeo.



El Gobierno venezolano insiste en que España "debería pedir perdón todos los días" por el "genocidio" en el siglo XV, y denuncia que "nuevas corrientes fascistas y racistas" en el mundo "pretenden imponer un revisionismo histórico minimizando las atrocidades del proceso de invasión, ocupación, colonización y esclavitud en territorio americano".



Por tanto, insta a "mantener viva" la historia de "lucha y resistencia" indígena frente a la "más feroz agresión conocida por la humanidad", y a promover "canales para hacer efectivos el reconocimiento, la justicia y la reparación de estos crímenes de lesa humanidad". EFE