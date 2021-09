Maduro se enfrenta a presidentes de Paraguay y Uruguay en cumbre de Celac

Escucha esta nota aquí

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, protagonizó este sábado un enfrentamiento con sus pares de Paraguay y Uruguay, que cuestionaron su legitimidad democrática durante la VI cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se realiza en Ciudad de México.



Venezuela volvió a ser de este modo el punto de choque entre países de la región, que se dividen entre el reconocimiento a Maduro o al opositor Juan Guaidó como gobernante encargado de la otrora potencia petrolera.



"Le digo al presidente de Paraguay: ¡ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre la democracia en Paraguay, en Venezuela y América Latina! (...). ¡Ponga usted, presidente Lacalle (de Uruguay), la fecha y el lugar!", expresó Maduro en su discurso ante la plenaria de la Celac.



Momentos antes, el mandatario paraguayo, Mario Abdo Benítez, había advertido que su gobierno no ha cambiado de postura respecto a Venezuela, con la que rompió relaciones tras reconocer a Guaidó cuando se autoproclamó presidente en 2019.



"Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de mi gobierno y creo es de caballeros decirlo de frente", sostuvo en su intervención.



Por su parte, el presidente uruguayo, Luis Lacalle, afirmó que participar en la cumbre de la Celac no significaba ser "complaciente" con países donde "no hay una democracia plena (...), se utiliza el aparato represor para acallar las protestas, cuando se encarcelan opositores".



Con "voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela", subrayó Lacalle ante sus colegas sobre denuncias de violaciones de los derechos humanos en esos países.





Luis Lacalle (Uruguay) encara a AMLO por no respetar separación de poderes y enfrenta a Cuba, Nicaragua y Venezuela por represores y faltos de democracia



En su respuesta a esos cuestionamientos,

Maduro invitó a los países de la región a ser testigos de los comicios municipales

que se realizarán el 21 de noviembre próximo, en los que la oposición participará luego de tres años de boicot electoral.

"¡Vayan! (...), vean al dictador Maduro cómo convoca a la elección número 29 (...), toda la oposición se ha inscrito

. Bienvenidos y que gane quien tenga que ganar", remarcó el líder socialista.

Guaidó es reconocido como presidente interino por medio centenar de países,

encabezados por Estados Unidos, aunque Maduro mantiene el control territorial e institucional con apoyo de los militares, Cuba, Rusia y China.

Durante el pleno de la Celac, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, salió en defensa de Maduro y condenó una vez más las sanciones económicas de Estados Unidos contra Caracas y La Habana.