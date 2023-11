Manifestaciones en todo el mundo contra la violencia hacia las mujeres

Decenas de miles de personas se manifestaron el sábado en todo el mundo con motivo del día internacional contra la violencia hacia las mujeres, exigiendo cambios en el comportamiento de los hombres y más recursos y eficiencia por parte de los Estados.



"Cuidado, el machismo mata", se podía leer en muchas pancartas en la capital de Chile, uno de los bastiones mundiales del movimiento feminista, donde hubo manifestaciones desde el viernes por la noche.



Alrededor de mil mujeres se manifestaron por las calles de Santiago gritando "¡Ni un paso atrás!" para exigir medidas al gobierno.



Según la red chilena contra la violencia hacia las mujeres, una de las organizadoras de la protesta, se han registrado 40 feminicidios en Chile desde principios de año.



En Brasil, la famosa playa de Copacabana, en Río de Janeiro, amaneció el sábado con pares de zapatos de mujer (tacones altos, zapatillas deportivas, etc), cada uno frente a un nombre femenino para alertar sobre los 722 feminicidios en 2022 en Brasil, un país de 203 millones de habitantes.



Se trata de la mayor cifra de feminicidios registrados desde 2019, según la oenegé Forum Brasileiro de Segurança Publica.



En la capital de Guatemala, el número "438" fue dibujado con flores con otras tantas velas para recordar el número de feminicidios registrados desde principios de año en este país de 17 millones de habitantes.



- Protestas en Europa -

"Protejan a sus hijas, eduquen a sus hijos", "Ceder no es consentimiento", "Cuando salgo quiero ser libre, no valiente", se podía leer en pancartas de manifestantes en varias ciudades de Francia.



En 2022, se registraron 118 feminicidios en Francia, según cifras oficiales.



En Italia, donde decenas de miles de personas marcharon en varias ciudades, incluidas Roma y Milán, hubo 106 feminicidios el año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística (Istat).