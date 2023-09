Marcas japonesas abandonan agencia de talentos del pop tras escándalo de abusos sexuales

McDonald's Japón, el fabricante de automóviles Nissan y el gigante de la cerveza Kirin informaron el martes que se desvinculaban de la mayor agencia de talentos del pop japonés tras las revelaciones sobre décadas de abusos sexuales por parte de su difunto fundador.



La semana pasada, Johnny & Associates, admitió por primera vez que su fundador Johnny Kitagawa había agredido sexualmente a jóvenes reclutas durante décadas, antes de su muerte en 2019, a los 87 años.



Un portavoz de McDonald's Japón dijo a AFP que la firma planea "no renovar los contratos" con la agencia de talentos una vez que expiren, agregando que "ninguna forma de violación de los derechos humanos es tolerable".



Del mismo modo, un portavoz del gigante cervecero Kirin Holdings, que calificó los abusos de "grave problema de derechos humanos", declaró que no renovaría su contrato con la empresa.



"Nuestro contrato en curso con Johnny & Associates finalizará cuando expire, y no pondremos en marcha ningún nuevo anuncio ni campaña de promoción", declaró la empresa.



Añadió que las medidas anunciadas por la agencia para compensar a las víctimas no eran lo suficientemente detalladas y eran demasiado lentas.



El gigante automovilístico Nissan dijo también que se abstendría de "desarrollar nuevos materiales de promoción de ventas utilizando esa agencia de talentos hasta nuevo aviso", alegando que su conducta "no está de acuerdo con" las directivas del fabricante de automóviles sobre el respeto de los derechos humanos.