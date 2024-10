María Corina Machado pide a la Fuerza Armada no "avalar" a "un régimen que va de salida"

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado pidió este domingo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no "avalar" a "un régimen que va de salida", en referencia al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, a quien, según la exdiputada, el pueblo "derrotó ampliamente" en los comicios del 28 de julio.



"Tú sabes bien que la primera obediencia de vida de un soldado es hacer respetar la soberanía popular, y tú sabes la verdad de lo ocurrido el 28 de julio, porque estuviste allí y viste a un pueblo unido, pacífico y esperanzado en las calles", dijo.



En un audio publicado en redes sociales dirigido a los militares, la opositora indicó que, tras "casi tres meses" de las presidenciales, "ni el CNE (Consejo Nacional Electoral), ni el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) ni Maduro han podido mostrar una sola prueba de que ganaron la elección, porque la perdieron".



"Ciudadano militar, Venezuela te necesita, sé protagonista de la historia que está gestando la nueva república, no avales un régimen que va de salida, escucha tu conciencia (...). El cambio ya arrancó y es indetenible", expresó Machado, quien defiende la "victoria" que -asegura- obtuvo el opositor Edmundo González Urrutia, pese a que el CNE proclamó ganador a Maduro.



En el audio, la líder antichavista afirmó que el jefe de Estado "ya es pasado" y que han sido "más de 25 años de promesas revolucionarias que nunca se hicieron realidad", tras los que hoy los ingresos "han caído a un mínimo insostenible".



"¿Qué sentido tiene entregar tu carrera, tu reputación, por sostener un Gobierno que ya no tiene futuro? (...) ¿Cuántos familiares y compañeros han tenido que irse del país? ¿Cuántas veces, personas que te quieren, te reclaman por seguir apoyando a un tirano que nos ha hecho tanto daño a todos? Sabemos que todos los días tratan de asustarte diciéndote que cuando los demócratas lleguemos al poder iremos contra la Fuerza Armada Nacional y contra ti, que tú no tienes futuro con nosotros. Esto es falso", dijo.



En ese sentido, señaló que la "vuelta a la democracia no solo implica la vigencia de la justicia y de la libertad", sino también la "reinstitucionalización y la profesionalización" de la FANB y los organismos policiales, que "deben estar" -agregó- "bien formados, bien dotados y bien remunerados para que puedan hacer bien su trabajo".



En agosto, tras la convalidación de su controvertida victoria por parte del TSJ, la FANB ratificó su "absoluta lealtad y subordinación" a Maduro, pese a que la Constitución señala que la Fuerza Armada es una institución "sin militancia política" que está "al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna".