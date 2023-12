Marset desiste de negociar la entrega de su familia en Uruguay

El exministro del Interior de Uruguay, Alberto Heber, confirmó que se reunió con Moratorio y éste le planteó, a cambio de la entrega, "que la familia (de Marset) no sea extraditada" al pisar suelo uruguayo. Según contó en entrevista con radio Sarandí, el entonces ministro le respondió que en ese tema no podía intervenir, pero le propuso "hablar con la fiscal Mónica Ferrero", a cargo de estupefacientes.

"Uruguay le tendría que hacer un monumento, está amenazada de muerte incluso por el señor Marset. Sólo pude hablar por teléfono con Mónica. Le dije: mire, no estoy en una negociación simplemente le estoy trasladando... me hizo algunos comentarios que quedan en la reserva de la comunicación que tengo con la doctora. La noticia de hoy es que no hay ninguna otra posibilidad", dijo Heber e insistió en que a Moratorio le aclaró que no estaba negociando, sino que, al recibir un planteo, lo trasladaría a quien define. "No había ninguna chance de que el señor Marset no fuera extraditado", añadió.