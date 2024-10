Martín Caparrós revela que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica

En Bolivia no hay un registro de sobre la cantidad de pacientes que la padecen, pero el caso más conocido es el de la ex ministra de Salud, Eidy Roca, quien había iniciado una investigación respecto a esta enfermedad poco conocida y estaba intentando hacer un relevamiento de datos sobre cuántos la padecen en nuestro medio. Actualmente la ex autoridad no puede alimentarse por sí misma y hasta le cuesta respirar