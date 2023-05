Más de 100 militares buscan niños indígenas perdidos en Amazonía colombiana

Arboles gigantescos de hasta 40 metro, animales salvajes y fuertes lluvias dificultan la búsqueda.



La Fuerza Aérea se sumó a la denominada "Operación Esperanza" con tres helicópteros que sobrevuelan la selva tupida.



Uno de ellos lleva un parlante "capaz de cubrir un área de cerca de 1.500 metros" con un mensaje grabado por la abuela de los menores. En lengua huitoto la mujer indica a sus nietos que los están buscando y les pide no seguir avanzando por la selva.



Las autoridades no han informado las razones del vuelo de la familia aborigen. En esa región de difícil acceso por río y sin carreteras los pobladores suelen viajar en vuelos privados.



Según la Organización Indígena de Colombia (ONIC), los huitoto viven en "armonía" con las condiciones hostiles de la Amazonía y conservan tradiciones como la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres.



El piloto reportó problemas en el motor de la aeronave minutos antes del siniestro, de acuerdo con el cuerpo oficial de atención de desastres.