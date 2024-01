Más de 100.000 afectados en Costa Rica por contaminación de agua potable

Más de 100.000 personas fueron afectadas por contaminación con "un hidrocarburo" en la red de agua potable en diversos barrios de la capital de Costa Rica, informó este viernes la ministra de Salud, Mary Munive.



Por el momento, las autoridades no saben cuál es el producto que ha contaminado el agua, pero desde el lunes diversos vecinos denunciaron olor y sabor alterado en el agua potable.



"Aproximadamente la afectación ha sido de 107.000 habitantes", indicó la ministra en una rueda de prensa conjunta con responsables del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).



Explicó que desde hace 24 horas se están realizando estudios en los lugares afectados para determinar qué sucede con el agua en San José.



"Mediante un estudio específico que se llama cromatografía sabemos que es un hidrocarburo de cadena larga. Puede ser un aceite, pero todavía específicamente no sabemos cuál", dijo Munive, y recomendó a la población no beber agua de las tuberías ni utilizarla para limpieza de útiles de cocina.



"Por favor no tomen agua [del grifo] si están en estas zonas [afectadas]. Todavía no tenemos la claridad de que se pueda lavarse las manos o bañarse con ella", expresó.



Hasta el momento, el Seguro Social reportó seis personas que acudieron a centros médicos con diarrea y vómitos tras beber agua contaminada.



AyA desplegó al menos 16 camiones cisterna para distribuir agua en las zonas afectadas, mientras las autoridades determinan cuál es el elemento contaminante y qué solución tomar.