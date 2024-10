Más del 40 % del padrón votó en las elecciones uruguayas durante las primeras cuatro horas

Un 40,6 % del padrón electoral votó en las elecciones presidenciales y parlamentarias de Uruguay hasta el mediodía de este domingo, según confirmaron a la Agencia EFE fuentes de la Corte Electoral.



Este número marca una clara diferencia con las primarias celebradas en junio, cuando entre las 8:00 hora local (11:00 GMT) y las 12:00 (15:00 GMT) lo había hecho un 12 %.



No obstante, la principal diferencia entre ambas instancias es que en las anteriores el voto no era obligatorio y sí lo es en estas, en las que quienes no acudan a las urnas serán multados.



Unos 2,7 millones de ciudadanos están llamados a votar este domingo en unas elecciones en las que se elegirá al presidente y a los parlamentarios para el período 2025-2030.



En caso de que ninguno de los once aspirantes supere el 50 % de los votos, el 24 de noviembre se llevará a cabo una segunda vuelta entre los dos más votados.



Además, los electores deberán pronunciarse sobre dos plebiscitos: uno que busca reformar el régimen de seguridad social y uno que pretende que sean habilitados los allanamientos nocturnos.



En horas de la mañana, votaron el presidente del país suramericano, Luis Lacalle Pou, y los exmandatarios José Mujica (2010-2015) y Julio María Sanguinetti (1985-1990) y (1995-2000).



También lo hicieron los candidatos por el opositor Frente Amplio, Yamandú Orsi; por el oficialista Partido Nacional, Álvaro Delgado; por el Partido Independiente, Pablo Mieres; y por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.