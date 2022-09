Matrimonio gay y vientre subrogado: ¿dónde es legal?

Los cubanos votaron abrumadoramente a favor de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, convirtiendo a la isla comunista en el 33º país en el mundo en dejar de definir al matrimonio como algo exclusivo entre un hombre y una mujer.



El nuevo Código de las Familias de Cuba también permite la subrogación de vientre sin fines de lucro, una práctica en la que una mujer lleva a término la gestación de un bebé de otra mujer o pareja ("gestación solidaria").



Aquí hay un panorama general de la situación en todo el mundo:



- Europa, pioneros del matrimonio gay -

En 2001, Países Bajos se convirtió en el primer país del mundo en permitir que las parejas del mismo sexo se casaran. Desde entonces, le han seguido 17 países europeos: Austria, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Noruega, Portugal, España, Suecia, Eslovenia y Suiza. La mayoría también permite que las parejas del mismo sexo adopten.



Algunos países permiten que las parejas del mismo sexo formen uniones civiles pero no que se casen. Es el caso de República Checa, Croacia, Chipre, Estonia, Grecia, Hungría e Italia.



La mayoría de los países de Europa del Este no permiten el matrimonio homosexual ni las uniones civiles.



En Rusia, la homosexualidad fue considerada un delito hasta 1993 y una enfermedad mental hasta 1999. Si bien ahora es legal, una ley de 2013 castiga la promoción de la homosexualidad entre menores.



En Hungría, una ley aprobada en 2021 hizo que "promover" la homosexualidad o el cambio de género entre menores se castigara con una multa.



La reproducción asistida para parejas de lesbianas está permitida en 12 países europeos; los países nórdicos, Bélgica, Holanda, Reino Unido, España, Austria, Irlanda y Francia.



Muchos menos países permiten la maternidad subrogada, como es el caso de Rusia y Ucrania, una práctica que recibe muchas críticas por convertir a las mujeres en "úteros de alquiler".



También es legal en Bélgica, Países Bajos y Reino Unido, pero Francia, Alemania, Italia, España, Suecia y un puñado de otros países prohíben todo tipo de subrogación.



- Avances en América -

Canadá fue el primer país de América en autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2005. También permite las adopciones entre personas del mismo sexo, la reproducción médicamente asistida y la subrogación sin fines de lucro.



En Estados Unidos, la Corte Suprema tardó otros 10 años en dictaminar que la Constitución garantizaba el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.



Pero luego del reciente cambio de sentido de la Corte sobre el derecho al aborto, muchos activistas están preocupados de que los jueces ahora también puedan cambiar de opinión sobre el matrimonio gay.



La subrogación comercial está permitida en algunos estados de Estados Unidos.



En América Latina, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Chile, Uruguay y ahora también Cuba permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. Varios países, como Brasil y Colombia, también permiten la subrogación no comercial.



En México, la capital federal fue la pionera, autorizando las uniones civiles homosexuales en 2007 y los matrimonios en 2009. Desde entonces, la gran mayoría de los 32 estados mexicanos han seguido el ejemplo.



- Taiwán, el primero en Asia -

Si bien gran parte de Asia tolera la homosexualidad, Taiwán se convirtió en el primero en la región en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo después de un fallo histórico de su Tribunal Constitucional en 2017.



En Vietnam, la prohibición del matrimonio entre homosexuales se levantó oficialmente en 2015, pero aún no dispone de una ley que reconozca legalmente dicha unión.



En junio de 2022, Tailandia se acercó al matrimonio entre personas del mismo sexo cuando los legisladores dieron su aprobación inicial para legalizar las uniones.



La Corte Suprema de India en 2018 despenalizó el sexo gay, y en agosto de 2022 Singapur anunció que haría lo mismo.



Tailandia e India, ambos destinos líderes para la subrogación comercial en el pasado, han tomado medidas drásticas contra la práctica en los últimos años.



El matrimonio homosexual y la adopción para parejas del mismo sexo están permitidos en Nueva Zelanda y Australia.



- Prohibición casi total en África -

Sudáfrica es la única nación del continente africano que permite el matrimonio homosexual, que legalizó en 2006, pero prohíbe la subrogación comercial.



Alrededor de 30 países africanos prohíben la homosexualidad; Mauritania, Somalia y Sudán tienen pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.



El sexo gay está permitido o ha sido despenalizado en Angola, Botsuana, Cabo Verde, República Democrática del Congo, Gabón, Costa de Marfil, Lesoto, Madagascar, Malí, Ruanda y Seychelles.



- Medio Oriente: todavía represivo -

Varios países de Medio Oriente todavía tienen pena de muerte por homosexualidad, incluidos Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.



Israel lidera el camino en términos de derechos de los homosexuales, reconociendo los matrimonios entre personas del mismo sexo que se realizan en otros lugares, aunque no permitiendo tales uniones en el propio país. Las parejas homosexuales pueden adoptar niños.