Mattel presenta la Barbie con síndrome de Down

El fabricante de juguetes estadounidense Mattel presentó el martes una nueva Barbie que representa a una persona con síndrome de Down, en un intento de que más niños se vean a sí mismos en la popular muñeca.



El nuevo modelo se lanzó al mercado gracias a una colaboración con la Sociedad Nacional del Síndrome de Down (NDSS, por sus siglas en inglés), para garantizar que represente con precisión a alguien con la condición, dijo la compañía.



"Barbie juega un papel importante en las experiencias tempranas de un niño, y estamos dedicados a hacer nuestra parte para contrarrestar el estigma social a través del juego", dijo Lisa McKnight, vicepresidenta ejecutiva y directora global de Barbie y muñecas en Mattel.



El nuevo modelo ya está disponible en Internet y saldrá a la venta en las tiendas este verano boreal. La muñeca es más pequeña que la Barbie media, tiene el torso más largo que el resto del cuerpo, las orejas más pequeñas, el puente de la nariz plano y los ojos almendrados, rasgos habituales en las personas con síndrome de Down.



Además, el estampado de su vestido incluye mariposas y flores amarillas y azules, símbolos asociados con la concienciación acerca de este síndrome. "Esta Barbie sirve como un recordatorio de que nunca debemos subestimar el poder de la representación", señaló Kandi Pickard, presidenta de NDSS. "Es un gran paso adelante para la inclusión y un momento que estamos celebrando".



La trisomía 21, también conocida como síndrome de Down, es una condición cromosómica congénita que resulta de la presencia de un cromosoma de más en el par 21 (de un total de 23). Además de sus características físicas, da lugar a una discapacidad intelectual generalmente de leve a moderada.



Tras décadas ofreciendo una Barbie blanca y rubia, en los últimos años Mattel ha incrementado sus esfuerzos por diversificar el perfil de la famosa muñeca. A principios de 2016, la empresa californiana lanzó versiones "redondas", "pequeñas" y "altas" de Barbie; ahora cuenta con 175 modelos diferentes.



El nuevo lanzamiento de la muñeca se produce cuando se espera que una película sobre Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, llegue a las pantallas en julio.