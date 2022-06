Mayoría de niños en países pobres no logran comprender un texto

Escucha esta nota aquí

Siete de cada 10 niños de 10 años, en la tercera parte de los países de ingresos bajos y medianos, son incapaces de comprender un texto escrito simple, reveló un estudio sobre la pobreza en el aprendizaje difundido este viernes 24 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Banco Mundial.



La pandemia covid-19 “ha devastado el aprendizaje en todo el mundo, aumentando drásticamente la cantidad de niños que viven en la pobreza de aprendizaje”, dijo Jaime Saavedra, director global de educación del Banco Mundial.



El informe “Estado de la pobreza de aprendizaje mundial: Actualización 2022” mostró que, en numerosos países de ingresos bajos o medianos, 70 % de los niños de 10 años no pueden comprender un texto escrito simple, en comparación con la cifra de 57 % registrada antes de la pandemia.



Por lo tanto, esta generación de estudiantes corre el riesgo de perder 21 billones (millones de millones) de dólares en ingresos potenciales a lo largo de su vida en valor actual, equivalente a 17 % del producto bruto (PIB) mundial, frente a los 17 billones de dólares estimados en 2021.



América Latina y el Caribe es la región donde hubo mayor impacto, sobre la pobreza en la educación, del cierre prolongado de escuelas, la poca eficiencia de la mitigación y las crisis de ingresos en los hogares, según el estudio.



Ahora en la región 80 % de niños están en el segmento estudiado, de incapacidad para comprender un texto escrito simple, frente a 50 % antes de la pandemia.



Le sigue la región del sur de Asia, donde las estimaciones sitúan en 78 % la proporción de niños que carecen de un nivel mínimo de alfabetización, frente al 60 % previo a la pandemia.



Los datos emergentes que miden los niveles reales de aprendizaje de los niños en los sistemas escolares reabiertos en todo el mundo corroboran las predicciones de grandes pérdidas de aprendizaje.



En África subsahariana, los aumentos en la pobreza de aprendizaje fueron menores, ya que los cierres de escuelas en esta región generalmente duraron solo unos meses, pero ahora se ubican en un extremadamente alto 89 %.



En todas las demás regiones, las simulaciones desarrolladas por el estudio muestran aumentos en la pobreza de aprendizaje.



El informe también expone que incluso antes de la covid la crisis del aprendizaje era más profunda de lo que se pensaba, siempre sobre la base de medir en países de ingresos bajos y medianos la capacidad de niños de 10 años para comprender un sencillo texto escrito.



Esa tasa de pobreza de aprendizaje se estimaba en 53 % con base en mediciones de 2015, pero una revisión de datos mostró que llegó a 57 % antes de la pandemia.



Para Unicef, el Banco Mundial y entidades aliadas en su estudio, ese dato pone de relieve que volver al statu quo anterior a la covid no asegurará el futuro de los niños del mundo y se necesita una vigorosa recuperación y aceleración del aprendizaje.



Saavedra dijo que “con siete de cada 10 niños de 10 años en países de bajos y medianos ingresos que ahora no pueden leer un texto simple, los líderes políticos y la sociedad deben moverse rápidamente para recuperar el futuro de esta generación, asegurando inversiones y estrategias de recuperación de aprendizaje”.



Para Robert Jenkins, director global de educación de Unicef, “hacer que los niños vuelvan a las aulas es solo el primer paso, pero si nos detenemos ahí, le robaremos a millones de niños la oportunidad de alcanzar su máximo potencial”.



“Todos los niños tienen derecho no solo a estar en la escuela, sino también a aprender en la escuela, adquiriendo las habilidades básicas para un aprendizaje superior y niveles de ingresos más altos algún día, lo que a su vez respalda el desarrollo equitativo y el crecimiento sostenible”, expuso Jenkins.



El informe destaca cinco líneas de propuestas para disminuir y superar la pobreza de aprendizaje que se registra en los países menos adelantados, y la primera es llegar a todos los niños y niñas y mantenerles en la escuela.



Luego, evaluar los niveles de aprendizaje regularmente, priorizar la enseñanza de los fundamentos, aumentar la eficiencia de la instrucción, incluso a través del aprendizaje de recuperación, y desarrollar la salud y el bienestar psicosocial.



Esta nota fue originalmente publicada en IPS.

https://ipsnoticias.net/2022/06/mayoria-de-ninos-en-paises-pobres-no-logran-comprender-un-texto/