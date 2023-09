Menos carne, más pollo: argentinos ajustan la dieta por la alta inflación

"La gente que no tiene plata viene a comprar de a poquito, el día a día", dice Silva a la AFP a las afueras del establecimiento ubicado en Mataderos, el histórico "barrio de la carne".

En 2022 subió el consumo a 52 kg per cápita, y este año "volverá a caer a 46, 47", similar a 2019 y 2020, explica Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA).

- "La gente no compraba" -

"A la gente ya no le alcanzaba: no es que ponía 1.000 pesos más, es que (decían) 'no lo puedo llevar'".