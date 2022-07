Mercosur rechaza permitir a Zelenski hablar en su cumbre

"No hubo consenso. Se le comunicó al embajador de Ucrania en Argentina concurrente en Paraguay. El propio canciller hizo la comunicación" , informó este miércoles en rueda de prensa Raúl Cano, viceministro de Relaciones Exteriores de paraguay, país anfitrión del encuentro de presidentes.

"Quiénes a favor y quiénes en contra, no sé cuál Estado no estuvo de acuerdo. Tampoco podemos divulgar el Estado que no dio su anuencia", señaló.