Meta desmantela red de desinformación sobre la guerra en Ucrania

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, anunció el martes que desmanteló lo que parece ser la red de desinformación más grande dirigida desde Rusia sobre la guerra en Ucrania, así como otra más pequeña desde China para influir en las próximas elecciones estadounidenses.



La operación rusa comenzó en mayo y estaba dirigida principalmente a Alemania, pero también a Francia, Italia, Ucrania y Reino Unido, dijo David Agranovich, funcionario de Meta, durante una rueda de prensa.



En el centro de la operación había 60 sitios web que imitaban sitios de medios reconocidos, incluidos los periódicos alemanes Der Spiegel y Bild, el diario inglés The Guardian y la agencia italiana ANSA, dijo Meta.



La red rusa creó artículos criticando a Ucrania y apoyando a Rusia, y los compartió en YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter o en plataformas de petición en línea.



Meta decidió investigar después de que periodistas en Alemania cuestionaran la autenticidad de estos sitios, dijo la firma de tecnología.



"Esta es probablemente la operación de origen ruso más grande y compleja que hemos interrumpido desde el comienzo de la guerra en Ucrania", con "una combinación verdaderamente inusual de sofisticación y fuerza bruta", según Agranovich.



Por un lado, la imitación de sitios existentes, en varios idiomas, requirió "importantes inversiones técnicas y lingüísticas", señaló.



Por otro lado, la difusión de artículos en las redes sociales se hacía principalmente a través de la compra de anuncios o de cuentas falsas no muy exitosas, muchas veces detectadas automáticamente por los sistemas de alerta de Meta.



En total, la empresa californiana asegura haber bloqueado 1.633 cuentas, 703 páginas y un grupo en Facebook, así como 29 cuentas en Instagram.



La red operada desde China y detectada por Meta, mucho más pequeña, ha intentado varias operaciones, incluidas dos dirigidas a estadounidenses.



En la primera, cuentas falsas se hacían pasar por conservadores y discutían temas como las armas o el aborto, o incluso criticaban a Joe Biden. Los mensajes estaban principalmente en inglés, pero a veces también en chino o francés.



En otra operación, quienes se llamaban progresistas criticaban las posiciones del Partido Republicano sobre las armas o el aborto, o atacaban personalmente las políticas republicanas.



Esta es la primera vez que una operación de desinformación se enfoca tanto en demócratas como en republicanos al plantear temas controvertidos antes de las elecciones legislativas del 8 de noviembre, subraya Meta.



La misma red con sede en China también se dirigió a internautas checos con material que criticaba el apoyo de su gobierno a Ucrania y su política hacia China, y en general, intentó difundir información sobre asuntos geopolíticas que critican a Estados Unidos.



En total, en esta segunda red, Meta bloqueó 81 cuentas, ocho páginas y un grupo en Facebook, así como dos cuentas de Instagram.



La compañía dijo que no tenía pruebas suficientes para incriminar a grupos particulares en Rusia o en China.