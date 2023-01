Meta prohíbe anuncios segmentados hacia adolescentes basados en género

Meta, empresa matriz de Instagram y Facebook, dijo el martes que no permitirá a los anunciantes seguir apuntando campañas publicitarias hacia adolescentes con base en su género, en el marco de su lucha contra acusaciones de que sus plataformas son dañinas para usuarios jóvenes.



El gigante de las redes sociales informó a los anunciantes, principal fuente de ingresos de la compañía, que desde febrero solo podrían usar segmentos de edad y ubicación para campañas publicitarias dirigidas a adolescentes de manera global.



Otro cambio en la práctica es que la actividad previa de los adolescentes que usan aplicaciones de Meta no servirá para determinar los anuncios que ven, dijo la compañía.



En su blog, Meta publicó que los cambios se dan conforme reconoce "que los adolescentes no están necesariamente tan preparados como los adultos para tomar decisiones sobre cómo se usan sus datos en línea para publicidad".



Meta dice que los cambios reflejan la retroalimentación que han dado los padres de familia y expertos.



La compañía, antes conocida como Facebook, enfrenta una presión y multas crecientes para frenar su práctica de servir publicidad detalladamente segmentada a sus usuarios, un modelo que le ha dejado miles de millones de dólares en ganancias cada año.



El gigante de Silicon Valley fue multado con 413 millones de dólares la semana pasada como parte de una larga disputa legal con la Unión Europea alrededor de la publicidad.



Google y Apple también han enfrentado investigaciones y multas por parte de reguladores por brechas en las leyes de privacidad a través de publicidad segmentada.



En Estados Unidos, Meta y otras compañías de redes sociales han enfrentado el escrutinio de autoridades locales, con leyes nacionales bloqueadas debido al fuerte cabildeo de los gigantes tecnológicos y a un Congreso políticamente dividido en Washington.