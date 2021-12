Mexicanos reclaman a China y la OMS indemnizaciones por el covid-19

Escucha esta nota aquí

Con sentimientos encontrados de que quizá busca lucrarse con la muerte de su hija, víctima de covid-19, Jaime Michaus se sumó a cientos de mexicanos que reclaman a China y la OMS millonarias indemnizaciones por la pandemia.



Este jubilado de 63 años firmó en días pasados un reclamo internacional promovido por un despacho jurídico con oficinas en Latinoamérica y Estados Unidos que busca que el gobierno chino y la Organización Mundial de la Salud (OMS) paguen a personas afectadas por covid-19.



México ha sido duramente golpeado por el coronavirus, siendo el quinto país en el mundo que más fallecimientos registra en números absolutos con 298.944 hasta el martes.



Para Michaus, firmar no fue fácil. "Todavía no estoy tan convencido de si hice lo correcto, tengo sentimientos encontrados porque parecería que lucro con la muerte de mi hija", dice a la AFP.



Su hija Noreen murió el 23 de julio pasado tras contraer covid-19. Tenía 25 años, dejó una bebé de meses. "Ningún dinero me va a devolver a mi hija, pero lo hago por el futuro de mi nieta", justifica.



Sin embargo, Lourdes Marleck Ríos Nava, especialista en derecho internacional público de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México, ve pocas oportunidades a estas acciones porque, subraya, en la ONU se dirimen querellas de Estados, no de particulares.



"Las personas saben que no van a prosperar, pero de repente están metiendo las demandas para ver si alguna tiene éxito. Y si pagan una, pagan todas", subraya.



El abogado Fernando Martínez de Velasco también busca promover ante la justicia mexicana un reclamo colectivo contra China, representada por su embajada. Pero no ha conseguido reunir a los 30 demandantes mínimos que requiere esta acción.



"Pensé que iba a tener cola de gente esperando para demandar, pero extrañamente no fue así. Creo que es un problema de credibilidad, de que eso (ganar) no va a pasar nunca".