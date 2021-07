México descarta exigir carné de vacunación a viajeros internacionales

Escucha esta nota aquí

El gobierno de México descartó este martes exigir certificado de vacunación contra el Covid-19 a los viajeros que arriben al país, señalando que es un requisito ineficaz para reducir los contagios.



"Las medidas restrictivas al tránsito o comercio internacionales no tienen utilidad suficiente para reducir la transmisión (del virus) entre países", dijo a la prensa el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.



Durante la pandemia, México también se ha abstenido de solicitar pruebas negativas de coronavirus como condición para ingresar a su territorio.



López Gatell, vocero para la emergencia sanitaria, indicó que algunos países experimentan rebrotes pese a exigir a los viajeros certificados de inmunización y test negativos.



En tal sentido, refirió la existencia de un reglamento sanitario de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según el cual las medidas para evitar la propagación de enfermedades "deben estar basadas en un fundamento apropiado y no ser excesivas" en cuanto a interferir el tránsito o el comercio entre naciones.



El certificado de vacunación "no es una medida efectiva y, en cambio, (...) afecta gravemente el bienestar de las sociedades", sostuvo.



Un estimado "conservador" de la secretaría de Turismo indica que México recibirá 20,2 millones de visitas durante la actual temporada de verano, que se extenderá hasta el mes entrante, lo que representaría un incremento del 178% frente al período julio-agosto de 2020.



Se espera un aumento de los turistas procedentes de Estados Unidos, España y Francia, entre otros, y una derrama económica de 49.039 millones de pesos (unos 2.452 millones de dólares), con una ocupación hotelera del 52,2%.



Antes de la pandemia de covid-19, el turismo en México representaba el 8,7% del PIB.



El país, de 126 millones de habitantes, es el cuarto más golpeado en números absolutos por la pandemia con 236.469 fallecidos, aunque su tasa de mortalidad es la vigesimosegunda del mundo por 100.000 habitantes.



Aunque México enfrenta una tercera ola de infecciones, los indicadores de decesos y hospitalizaciones se mantienen estables gracias al avance de la vacunación, según el gobierno.



No obstante, estados como Quintana Roo (sureste), donde se ubica el balneario de Cancún y uno de los más visitados por los extranjeros, se encuentra en semáforo naranja, previo al rojo de máximo riesgo, de acuerdo con las autoridades sanitarias.



Lea también Mundo Nueva herramienta de Instagram permite a usuarios evitar contenido "sensible" La aplicación permite regular el nivel del filtro. En menores de edad no se contempla la posibilidad de suprimir el control

​