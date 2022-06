México ofreció vender a Argentina avión presidencial a plazos

Escucha esta nota aquí

México ofreció vender a Argentina su lujoso avión presidencial, informó este jueves el mandatario Andrés Manuel López Obrador, que ha intentado deshacerse de la aeronave desde que asumió el poder en 2018.



Asegurando que "ya se agotó" la vida útil de la nave presidencial argentina, López Obrador dijo que propuso al gobierno de Alberto Fernández cederle el Boeing Dreamliner 787-8 por 110 millones de dólares, su más reciente avalúo.



"Les mandamos a decir 'ahí está, llévense el nuestro'. Además, es un gobierno amigo", dijo el gobernante de izquierda en su habitual conferencia de prensa.



AMLO, como se conoce al presidente mexicano por sus iniciales, detalló que el presupuesto de Argentina para cambiar el avión es de 30 millones de dólares, que México está dispuesto a recibir como cuota inicial y financiar la diferencia.



"Podemos entregarlo con los 30 (millones) si hacemos un convenio de que nos van a pagar en adelante", añadió el mandatario, indicando que a las cuotas se agregarían los intereses y que el pago podría ser incluso con "alimento".



López Obrador ha buscado sin éxito cliente para la aeronave desde que asumió la presidencia, alegando que usarla cuesta diez veces más que tenerla en tierra.



En sus desplazamientos, incluso los pocos que realiza al exterior, recurre a aerolíneas privadas.



"No hay quién lo compre porque es muy extravagante, muy lujoso y también no lo podemos rematar", insistió AMLO, quien mantiene una estrecha amistad con Fernández, confrontado al pago de una deuda de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



El Boeing, con capacidad para 80 pasajeros, fue comprado por unos 218 millones de dólares durante el gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012) y entregado bajo la administración de su sucesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018).



López Obrador confió en que el negocio se pueda cerrar en "unos tres meses".



En caso de que finalmente no logre vender el avión, el presidente reiteró que lo entregará a una empresa militar que lo alquilaría para viajes privados.