México reclama en nota diplomática a EEUU su "injerencia" en reforma judicial

México envió a Estados Unidos una nota diplomática para protestar por la "declaración injerencista" de su embajador Ken Salazar en torno a la reforma judicial que se discute en el país, informó este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador.





El jueves, el diplomático dijo en rueda de prensa que la polémica iniciativa de elegir a los jueces por voto popular "amenaza" la relación comercial entre ambos países, al considerarla un "riesgo" para la democracia mexicana.





"La declaración del embajador (...) representa una acción inaceptable de injerencia, contraviene la soberanía de México y no refleja el grado de respeto mutuo que caracteriza a las relaciones entre nuestros gobiernos", señala la nota leída por el presidente en su rueda de prensa matutina.





La protesta, enviada por la cancillería mexicana a la embajada estadounidense, señala que la discusión de la reforma judicial es un asunto "de carácter estrictamente interno" de México.





López Obrador dijo que la relación con el presidente estadounidense Joe Biden ha sido de "respeto". Pero "últimamente ha habido actos de falta de respeto a nuestra soberanía como esta declaración desafortunada, impudente del embajador Salazar", apuntó.





Expresó que por ello el "extrañamiento" a la embajada. "Yo espero que eso no se repita (...) es una burda actitud intervencionista", añadió.





El partido oficialista Morena, que logró una aplastante victoria en las elecciones del 2 de junio, busca impulsar esta reforma constitucional en el nuevo Congreso que asume el 1 de septiembre.





La elección de jueces y magistrados por voto popular hace parte de una reforma al poder judicial planteada al Congreso por López Obrador, quien finalizará su mandato el 1 de octubre.





La presidenta electa mexicana, Claudia Sheinbaum, del mismo partido de López Obrador, respondió el jueves en un mensaje en la red social X el que recordó que en 43 de los 52 distritos estadounidenses se elige a los jueces por voto popular.





Aunque el embajador sostuvo que una reforma de la justicia en México es necesaria, subrayó que la iniciativa actual no ayudará a combatir la corrupción, como promete López Obrador, y que se corre el riesgo de que narcotraficantes se "aprovechen de jueces inexpertos".





El embajador de Canadá en México, Graeme Clark, también señaló el jueves que hay preocupación entre los inversionistas de su país.





México es el principal socio comercial de Estados Unidos, tras desplazar a China en 2023. Ambos países integran el tratado de libre comercio (T-MEC) junto con Canadá.