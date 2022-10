México, tierra prometida para migrantes... estadounidenses

Mientras muchos migrantes arriesgan sus vidas para llegar a Estados Unidos en busca del sueño americano, Gabriel Zárate huyó del alto costo de la vida en San Diego, California, y se mudó a la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana. Desde hace cuatro años, este estadounidense de origen chileno cruza la frontera por el día para trabajar en San Diego como profesor de inglés de extranjeros y regresa cada noche a Tijuana. "Una de las mayores razones es el costo de vida en Tijuana. Es significativamente más barato que California", dice. Además, "amo a los mexicanos, la comida mexicana", añade Zárate, de 38 años, varios de los cuales vivió en otras partes de América Latina. "En San Diego, yo vivía en un estudio de 1.275 dólares mensuales. Aquí es como la mitad", dice su vecino Mike Rachfal, de 36 años y también profesor de inglés en San Diego, aunque la mayoría de las clases las dicta remotamente desde Tijuana. Como ellos, un número cada vez mayor de estadounidenses se mudan a México, donde encuentran un modo de vida más barato, una tendencia que amenaza con avivar la gentrificación y afectar el poder adquisitivo de muchos mexicanos. Tijuana es una de las ciudades mexicanas donde el precio de los inmuebles aumenta a mayor ritmo: 10,7% en primer trimestre de esta año respecto al mismo periodo de 2021, según la estatal Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). "Más del 80% de nuestros clientes y visitantes son de origen estadounidense", según el Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja California, el estado al que pertenece Tijuana. "El precio promedio de los bienes que compran fluctúa alrededor de los 270.000 dólares. Nuestros precios son tres veces más bajos de lo que costaría la misma propiedad en Estados Unidos", subraya su presidenta, Ruth Sastre. "Welcome to Tijuana"

"Welcome to Tijuana / tequila, sexo, marihuana": 25 años después de que el músico francoespañol Manu Chao resumiera así su carácter, esta urbe de casi dos millones de habitantes es un reflejo de México.



Acogedora, dinámica, entrañable pero también violenta, con más de mil asesinatos tan solo en 2022, la mayoría por ajustes de cuentas entre criminales.



Pero "la seguridad es como en todas las grandes ciudades. Siempre hay lugares más rudos o complicados que otros", relativiza Zárate.



En Rosarito, un balneario del Pacífico cercano a Tijuana, entre 10.000 y 12.000 de sus 70.000 habitantes son estadounidenses, estima Jesús Rincón Vargas, presidente de la cámara local de la construcción, al referirse al boom inmobiliario que "comenzó hace unos 10 años".



En total, 1,6 millones de estadounidenses viven en México, según la embajada de Estados Unidos, que no lleva registros oficiales. Como los europeos, pueden venir durante seis meses con una simple visa de turista.