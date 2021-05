Microsoft se compromete a dejar en Europa datos de clientes

Escucha esta nota aquí

El gigante informático estadounidense Microsoft se comprometió el jueves a mantener en Europa todos los datos de los clientes europeos de sus servicios en la nube, en medio de la preocupación europea por la legislación estadounidense sobre datos.



"Si usted es un cliente empresarial o del sector público (...) le permitiremos tratar y almacenar todos sus datos en la Unión Europea (...) No necesitaremos trasladar sus datos fuera de la UE", dijo Brad Smith, responsable de asuntos legales de Microsoft, en una entrada de blog.



El anuncio concierne servicios de Microsoft como Azure (que permite a las empresas prescindir de los servidores físicos utilizando los de Microsoft a través de internet), Office 365 (servicios online de correo electrónico, documentos, compartidos, videoconferencia, etc.) y Dynamics 365 (aplicaciones empresariales).



La medida entrará en vigor "a finales del año que viene", añadió Brad Smith.



Desde hace varios años, los europeos están preocupados por la situación jurídica de los datos que confían a los gigantes estadounidenses de servicios en la nube, como Microsoft, Amazon y Google, y en particular por la intromisión de los tribunales estadounidenses.



En este sentido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió a mediados de 2020 invalidar el acuerdo "Privacy Shield" entre la UE y Estados Unidos que regula las transferencias de datos a ambos lados del Atlántico.



El tribunal consideró que los datos de los europeos no estaban suficientemente protegidos contra las injerencias de los servicios de seguridad estadounidenses, que no están sujetos a ningún control ni existe recurso posible.

