Miembros del Consejo de Seguridad de la ONU condenan a Hamás pero sin unanimidad

Varios miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) denunciaron el domingo a Hamás por su ataque masivo contra Israel, y Estados Unidos lamentó la falta de unanimidad.



En una sesión de emergencia, Estados Unidos e Israel instaron a condenar enérgicamente a los islamistas palestinos que gobiernan la bloqueada Franja de Gaza, y que el sábado lanzaron un ataque sorpresa que se ha cobrado más de 1.000 vidas.



Los diplomáticos dijeron que el Consejo de Seguridad no consideró hacer una declaración conjunta, y mucho menos una resolución vinculante, mientras que miembros encabezados por Rusia esperaban un enfoque más amplio que la condena a Hamás.



"Mi mensaje fue detener los combates inmediatamente y llegar a un alto el fuego y a negociaciones significativas, como se ha dicho durante décadas", dijo el embajador ruso ante la ONU dentro del Consejo de Seguridad, Vassily Nebenzia.



China, habitual aliado de Rusia en el Consejo, dijo que apoyaría una declaración conjunta. "No es normal que el Consejo de Seguridad no diga nada", afirmó el embajador Zhang Jun, quien antes había prometido el apoyo chino a la condena de "todos los ataques contra civiles".



Al ingresar a la sesión, el embajador de Israel, Gilad Erdan, mostró fotografías gráficas de civiles israelíes tomados cautivos por Hamás.



"Estos son crímenes de guerra, crímenes de guerra flagrantes y documentados", afirmó Erdan.



El embajador palestino, representante de la Autoridad Palestina con sede en Cisjordania, pidió al Consejo de Seguridad que se centre en poner fin a la ocupación israelí.



"Lamentablemente, la historia para algunos medios y políticos empieza cuando los israelíes son asesinados", dijo el enviado Riyad Mansour.



"Este no es el momento de permitir que Israel redoble sus terribles decisiones. Es el momento de decirle a Israel que necesita cambiar de rumbo, que hay un camino hacia la paz en el que ni palestinos ni israelíes son asesinados".