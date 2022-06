Migrantes muertos en camión abandonado en Texas: qué se sabe hasta el momento

Escucha esta nota aquí

Cincuenta inmigrantes indocumentados fueron hallados muertos el lunes después de que el camión con remolque en el que eran ingresados clandestinamente a Estados Unidos los abandonara en las afueras de San Antonio, Texas. Esto es lo que sabemos sobre la tragedia:



¿Quiénes eran los migrantes?

Los funcionarios en el lugar informaron inicialmente que el número de muertos ascendía a 46 y que 16 personas -12 adultos y cuatro niños- habían sido trasladados al hospital. Luego, la cifra de muertos subió a 50 e informes de los medios dijeron que varios habían fallecido en el hospital.



Las autoridades estadounidenses no desglosaron a los muertos por edad, género o nacionalidad.



No obstante, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que al menos 22 eran mexicanos, siete de Guatemala, dos de Honduras y que no había información sobre la nacionalidad del resto.



No está claro si otras personas lograron escapar antes del remolque.



¿Quién los halló?

El camión con remolque fue abandonado a la vera de una carretera en una zona escasamente poblada a 14 kilómetros del centro de San Antonio, junto a una vía férrea y cerca de varios depósitos de chatarra y negocios de autopartes.



Asimismo, estaba a poca distancia de la ruta Interestatal 35, que conecta a San Antonio con Laredo, en la frontera entre Texas y México, 250 kilómetros al sur.



El jefe de policía de San Antonio, William McManus, dijo que las autoridades fueron alertadas sobre el camión abandonado por una llamada de emergencia alrededor de las 17H00 (22H50 GMT) del lunes.



Detalló que un trabajador de un edificio cercano escuchó un grito de ayuda y fue a investigar, encontrando el remolque con la puerta parcialmente abierta con los cadáveres dentro.



¿Cómo murieron?

El jefe de bomberos de San Antonio, Charles Hood, dijo que el tráiler fue diseñado como un espacio refrigerado pero que no tenía una unidad de aire acondicionado en funcionamiento.



Dieciséis personas, incluidos cuatro niños, fueron sacadas vivas del tráiler, con golpe de calor agudo y deshidratación. La temperatura máxima en San Antonio el lunes fue de 39,4 grados Celsius.



Y según Patterson, firma que refrigera tráilers, la temperatura dentro de un remolque sin ventilación ni refrigeración puede subir hasta los 65ºC con tiempo caluroso.



¿Quién está detrás de la tragedia?

Aun se desconoce. McManus dio cuenta de tres detenidos, aunque aclaró aún no pudieron determinar si están involucrados.



Las autoridades fronterizas afirman que las redes de tráfico de personas operan con camiones, cobrando grandes sumas de dinero a aquellos que quieren ingresar clandestinamente a Estados Unidos.



El 14 de junio, se descubrieron 80 personas oriundas de México, Guatemala, Honduras y El Salvador dentro de un camión con remolque en un retén de carretera al norte de Laredo, Texas. Tres semanas antes, los agentes interceptaron un tráiler con 48 personas cerca de Sierra Blanca, también en Texas.