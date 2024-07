Milei cancela asistencia a cumbre de Mercosur donde iba a coincidir con Lula

El presidente argentino, Javier Milei, no irá a la cumbre de Mercosur el 8 de julio en Asunción, donde iba a coincidir con su par brasileño y némesis ideológica Luiz Inácio Lula da Silva, al tiempo que evalúa reunirse con el expresidente Jair Bolsonaro el fin de semana, informó su portavoz el lunes.

"El presidente, por cuestiones de agenda, no va a ir a la cumbre de Mercosur como tenía previsto", dijo el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa, luego de haber anunciado días antes que sí asistiría.

El líder ultraliberal sí viajará a Brasil el sábado para volver el domingo (un día antes de la cumbre en Paraguay) a un evento que Adorni no especificó y en el que "no está confirmado si se va a encontrar o no con Bolsonaro".